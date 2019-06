Minaccia di suicidarsi dopo un litigio in famiglia, a Montecchio

Un 38enne reggiano ha minacciato di gettarsi dal ponte sull’Enza tra Montecchio e Montechiarugolo, in seguito ad un litigio in famiglia con la compagna. Sul posto sono intervenuti i militari e i vigili del fuoco da Reggio Emilia e Sant’Ilario, che hanno fatto arrivare un gommone della squadra di soccorso speciale del 115 per l’eventuale recupero. Dopo oltre un’ora di trattative però, l’uomo ha desistito ed è stato affidato a cure mediche.