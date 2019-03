Minaccia di farsi saltare in aria in un appartamento, in via Premuda

Un uomo di 45 anni ha minacciato di farsi saltare in aria saturando l’appartamento di gas, in via Premuda dove risiede. Allertati dai vigli del fuoco, gli agenti di polizia si sono quindi diretti sul posto per cercare di risolvere la situazione e placare l’uomo. Quest’ultimo, alla vista dei militari, ha ammesso di aver avuto una crisi ma di non aver avuto intenzione di dare seguito alle proprie parole. Dopo essere portato in questura, è stato denunciato per procurato allarme.