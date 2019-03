Minaccia di far esplodere un palazzo, arrestato 63enne a Rolo

A Rolo un uomo di 63 anni ha perso la testa dando fuoco ad alcuni oggetti sul balcone di casa, minacciando di far esplodere tutto il palazzo. L’allarme ha costretto tutti i residenti all’immediata evacuazione, per permettere ai carabinieri di effettuare una trattativa per calmare l’uomo e arrestarlo poco dopo. L’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale. Originario del Nordafrica, si tratta di un condannato ai domiciliari per maltrattamenti ai danni dell’ex moglie.