Minacce dalla prigione, accusato un 40enne

Un 40enne originario di Salerno e residente a Montecchio, in carcere per violenze commesse nei confronti della madre, è stato denunciato per minacce e atti persecutori per attività do stalking nei confronti della sua ex compagna, una 27enne di Gattatico. L’uomo infatti, dall’interno della origine, continuava ad effettuare chiamate alla donna con tono minaccioso. Il contenuto delle telefonate ricevute nel corso dell’ultimo anno, avrebbero infatti portata la vittima a vivere uno stato d’ansia fino al punto di rivolgersi ai carabinieri di Gattatico per denunciare l’accaduto.