Reggiana, è finita: Piazza non presenterà il ricorso

REGGIO EMILIA – E’ finita. Mike e Alicia Piazza non presenteranno ricorso alla Covisoc contro l’esclusione dal campionato di serie C e non si metteranno in regola con pagamenti, fideiussioni e documenti. I proprietari della Reggiana sono al momento irrintracciabili, ma hanno fatto pervenire in sede e ai giornali una comunicazione in cui scrivono che non presenteranno il ricorso perché non è stato trovato l’accordo con Victor Pablo Dana. A questo punto, per la società granata, si apre la strada, inevitabile, verso il fallimento e la perdita del titolo sportivo.

Qui entrerà in scena il sindaco Luca Vecchi che, per la verità si è già dato molto da fare nelle ultime settimane per trovare possibili acquirenti per la Reggiana. L’articolo 52, comma 10 delle norme organizzative interne della Figc prevede infatti che “in caso di non ammissione al campionato di Seria A, B e Divisione unica Lega Pro, il presidente federale, d’intesa con il presidente della Lega pro, potrà consentirà alla città (il sindaco, ndr) della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un campionato della Divisione unica-Lega Pro, anche in soprannumero, purché la stessa socieà adempia alle prescrizioni previte dal singolo comitato per l’iscrizione al campionato. Qualora fosse consentita la partecipazione al campionato interregionale o al campionato regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla Figc nel primo caso non inferiore a 300mila euro e nel secondo caso non inferiore a 100mila euro”.

Toccherà quindi al sindaco e indicare alla Figc quale società di nuova formazione erediterà il titolo sportivo che l’attuale compagine posseduta da Piazza ha perso, acquisendo così il diritto a partecipare al campionato di serie D o di Eccellenza. Poi, in un secondo momento, quando la AC Reggiana Spa sarà dichiarata fallita dal tribunale di Reggio, la nuova società potrà riacquistare marchio e strutture. A questo punto potrebbero entrare in scena anche gli imprenditori che il sindaco Vecchi aveva trovato che potrebbero così finanziare la nuova squadra.

Il problema, purtroppo, è che la comunicazione tardiva della famiglia Piazza di mettere in vendita la società granata, la difficoltà di rintracciare i proprietari in queste settimane di trattative e il tergiversare degli ultimi giorni, hanno fatto perdere tempo prezioso che potrebbe danneggiare la squadra in vista di una futura iscrizione in altre categorie. Quando si tireranno le somme di questa imbarazzante vicenda, anche di questo si dovrà chiedere conto agli attuali proprietari granata.