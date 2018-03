E' di nuovo allerta meteo

Una condizione meteo che, anche per le temperature, è decisamente anomala - a due giorni dall'inizio della primavera. La Protezione Civile regionale ha diramato l'allerta meteo, avviata dalle 12 di oggi e in programma fino alla mezzanotte di domani per criticità idraulica, temporali e neve sull'Emilia-Romagna.

In particolare, si legge in una nota ripresa dall'Ansa, "oggi l'ingresso di una perturbazione porterà precipitazioni diffuse in intensificazione nella seconda parte della giornata. La quota neve risulterà in giornata attorno a 1000 metri in abbassamento serale attorno a 500 metri. Sull'Appennino centrale le nevicate potranno registrare accumuli fino a 30-40 cm e attorno a 20 cm sulle sotto zone collinari". Inoltre, viene evidenziato, "dalle ore pomeridiane-serali è atteso un aumento della ventilazione sul settore costiero e sul mare con venti fino a forti(50-61 km/h) da Nord-Est e conseguente aumento del moto ondoso con direzione d'onda da Est-Nord-Est e mare fino ad agitato al largo con altezza dell'onda tra 2,50 e 4 metri".

Quanto a domani "continuerà la fase perturbata con precipitazioni più consistenti al mattino , in attenuazione pomeridiana con abbassamento della quota neve fino a quote di pianura sul settore emiliano. Le nevicate sulla pianura emiliana potranno registrare accumuli fino a 10-15 cm tra Reggiano e Bolognese" sempre secondo la nota ripresa dall'agenzia.