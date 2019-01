Mercato in piazza Fontanesi, proteste dei cittadini

Continua la polemica sul possibile spostamento dello storico mercato del martedì e venerdì dalla zona di piazza Fontanesi a piazza della Vittoria. La maggior parte dei residenti della zona di piazza Fontanesi infatti condividerebbe il progetto dell’amministrazione comunale per ridurre i disagi, mentre i commercianti della zona protestano per mantenere invariato l’appuntamento che avrebbe permesso un volume di affari maggiori ai titolari delle attività di piazza Fontanesi. Previsto per martedì un incontro tra il comune e le associazioni di categoria.