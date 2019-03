Meningite, muore una ragazza a Reggio Emilia

Una 19enne è deceduta all’Ospedale santa Maria Nuova di Reggio Emilia in seguito al ricovero in condizioni gravissime per un caso di meningite. Al fine di prevenirne la diffusione, sono intervenuti tempestivamente sia la Direzione sanitaria Ausl sia il Servizio di Igiene Pubblica, che hanno predisposto misure di profilassi per i contatti stretti della vittima.