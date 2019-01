Mendicante romena truffa reggiano con problemi mentali

All’uscita dal centro salute mentale di un ospedale reggiano, un 52enne con problemi cognitivi avrebbe incontrato una donna intenta ad elemosinare, a cui avrebbe elargito qualche moneta. Dopo aver appreso lo stato di salute dell’uomo, la mendicante gli avrebbe proposto di fargli conoscere l’amica abitante in Romania con l’intento di sposarla, ottenendo il numero di cellulare dell’uomo. Da quel momento la romena avrebbe iniziato a ricevere soldi dal malcapitato con la scusa di dover far arrivare in Italia l’amica da sposare, arrivando ad ottenere 10.000 euro dal 52enne.

Dopo aver capito di essere stato truffato, si sarebbe però rivolto ai carabinieri che sarebbero risaliti alla donna, accusata di circonvenzione d’incapace in concorso.