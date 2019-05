Manifestazioni per il clima, nuovo sciopero il 24 maggio

Previsto per il 24 maggio il “Secondo sciopero globale per il clima” indetto dalla giovane Greta Thunberg e dall’associazione Fridays For Future Reggio Emilia, la quale sta organizzando una manifestazione per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche del cambiamento climatico, invitando tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione. Il corteo partirà alle 9 da Parco del Popolo per poi ritornare in Piazza della Vittoria, dopo aver percorso la circonvallazione e la via Emilia. Durante la stessa, ci saranno interventi di esperti in materia di cambiamento climatico, ecologia, salvaguardia del territorio