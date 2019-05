Maltempo in regione, scatta l’allerta della protezione civile

In arrivo una nuova perturbazione sulla regione, i cui fiumi non hanno ancora finito di scaricare la massa d’acqua caduta durante l’ultima ondata di maltempo. Scatta quindi l’allerta meteo della protezione civile, per frane e piene di fiumi e torrenti. Previste per domani ondate di temporali intensi e vento soprattutto in montagna, mentre le temperature rimangono stazionarie.