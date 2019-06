Malore alla guida, muore pensionato a Fabbrico

Un pensionato di 85 anni di Fabbrico è deceduto nel tardo pomeriggio in ospedale a Reggio Emilia, dopo essere finito in un fosso con la sua auto a Novellara in località Bernolda. L’incidente è stato provocato con ogni probabilità da un malore che ha fatto perdere il controllo del mezzo al pensionato finito fuori strada. Soccorso, è stato portato al Santa Maria Nuova dove è deceduto poco dopo.