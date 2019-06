Luca Vecchi di nuovo sindaco, è la vittoria del centro sinistra

Roberto Salati commenta l’esito del ballottaggio, senza nascondere la propria amarezza di fronte alla prospettive di sedere in sala del Tricolore tra le file dell’opposizione. “E’ più una scocciatura che altro, come consigliere. Come sindaco avrei potuto fare qualcosa, avrei anche rinunciato al compenso. Come consigliere comunale di opposizione avrò un ruolo diverso, di analisi e controllo. Mi costa molto fare il consigliere”. Secondo il candidato della Lega, a disertare alle urne sarebbero stati soprattutto gli elettori del centro destra, mentre quelli del centro sinistra sono stati definiti militarizzati: “Tutti i sostenitori del Pd che tendenzialmente sono molto militarizzati, sono molto attenti e determinati. L’ho visto anche sui social, dove sui post non graditi arrivano come una legione militarizzata”.