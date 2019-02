Lotta allo smog, via agli ecobonus

Nuova misura decisa dalla Giunta Regionale per la lotta allo smog e alle polveri sottili provocate dal traffico automobilistico: fino a 3 mila euro di rimborso dalla Regione, più uno sconto minimo del 15% sul prezzo di listino da parte dei concessionari, per i cittadini dell’Emilia-Romagna che decideranno di cambiare la vecchia autovettura inquinante e acquistare un nuovo modello a basso impatto ambientale o a zero emissioni, ad esempio le auto elettriche. Disponibile quindi da partire dal 15 febbraio e fino al 24 maggio, per chi risiede in un Comune dell’Emilia-Romagna con un Isee familiare fino a 35mila euro l’anno, un ecobonus online da effettuare nella sezione dedicata sul portale della Regione.