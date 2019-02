Litiga con la famiglia e scappa con l’auto del padre

Bloccata la fuga di un 29enne in seguito ad un diverbio coi genitori, dopo il quale il ragazzo si è allontanato da casa con l’auto del padre. Inseguito dai carabinieri in forza alle stazioni di Novellara, Brescello e Poviglio e del nucleo radiomobile di Guastalla, il ragazzo non si è fermato ai posti di blocco, venendo raggiunto poco dopo dalle volanti che gli hanno tagliato la strada. Fuggito a piedi, è stato ripreso e condotto in caserma. Infine, visto lo stato di agitazione, è stato affidato alle cure dei medici, dopo essere stato denunciato.