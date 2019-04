Lite in strada porta alla denuncia di 4 ragazzi a Reggio Emilia

La polizia è intervenuta in via Dal Verme in zona via Pansa, in seguito ad una segnalazione per una lite in strada, dove gli agenti arrivati sul posto hanno trovato quattro persone, le quali si sono immediatamente nascoste in auto alla vista dei militari. Due di loro, entrambi di 21 anni, hanno consegnato alcuni grammo di marijuana in loro possesso mentre un’altro del gruppetto è stato trovato in possesso di un coltello tascabile ed è stato denunciato per porto abusivo di armi. I 21enni sono stati denunciati invece per possesso di stupefacenti, mentre al guidatore è stata ritirata la patente.