Lite sfocia nella violenza, accoltellato un 23enne a Poviglio

Identificato dai carabinieri il presunto responsabile dell'accoltellamento avvenuto in un circolo di Poviglio, dove un 23enne è rimasto ferito gravemente a causa dei colpi inflitti. Si tratta di un ragazzo di 20 anni della zona, che ha aggredito la vittima a causa di un litigio per futili motivi. L’aggressore è stato poi denunciato per tentato omicidio, mentre l’altro è stato soccorso e sottoposto ad un intervento chirurgico in prognosi riservata.