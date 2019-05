Lite a Lentigione, ferito a coltellate un uomo

Una lite scoppiata tra due persone in una palazzina di via Chiesa a Lentigione, causata da motivi banali, ha portato al ferimento di un uomo finito in ospedale. La causa è probabilmente legata alla consegna di chiavi per utilizzare un automezzo, fatto che ha scatenato una diatriba tale da portare ad un aggressione con un coltello. Chiamati dagli altri residenti, sono quindi giunti i soccorsi che hanno effettuato le prime cure sul posto per poi portare la vittima al Maggiore di Parma mentre i carabinieri di Brescello hanno ricostruito quanto acceduto, sentendo anche alcuni testimoni: l’accusa potrebbe andare da quella di lesioni personali aggravate al tentato omicidio.