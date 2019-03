Lite a Gualtieri, calci e pugni tra fratelli

Un uomo di 28 anni si è scagliato contro il fratello prendendolo a pugni, al culmine di una lite avvenuta in una casa a Gualtieri. Allertati dalla vittima, sono poi giunti i carabinieri per sedare la situazione: il responsabile ha però peggiorato la situazione, cominciando ad insultare anche le forze dell’ordine, costringendole a neutralizzarlo e a portarlo in carcere con la denuncia di resistenza a pubblico ufficiale