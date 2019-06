Lite durante una festa a scuola, tra genitori

Quella che doveva essere una festa di una scuola di Correggio per salutare la fine dell’anno scolastico, si è tramutata in un acceso litigio tra genitori con tanto di minacce e il ferimento di un genitore intervenuto per sedare la rissa. Un 40enne correggese è stato quindi denunciato per minaccia e lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Nato in seguito ad un litigio tra un ragazzo e un compagno di classe, la faida si è spostata sui genitori degli alunni che si sono scontrati fino a quando uno di loro ha estratto un cutter ferendo al braccio destro uno dei genitori intervenuti per calmarli. I militari intanto sono arrivati sul luogo e hanno rintracciato il responsabile portandolo in caserma dove è stato denunciato.