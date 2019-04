Lettera di minacce per la capogruppo del M5S di Reggio Emilia

Alessandra Guatteri, la capogruppo del Movimento 5 stelle in Comune a Reggio Emilia ha ricevuto una lettera anonima di minacce recapitata sia alla sua abitazione che a quella dei suoi genitori. E’ stata la stessa Guatteri a rendere pubblico l’episodio avvertendo inoltre la Digos e presentato denuncia alla Polizia di Stato. La missiva contiene anche insulti alle varie forze dell’ordine, ai magistrati e agli immigrati. Sulla vicenda, la capogruppo risponde: “Personalmente non ho certo paura di parole farneticanti come queste”.