Lega discute il fenomeno di accattonaggio in area ospedale

La sicurezza nell’area del parcheggio dell’ospedale torna ad essere discusso nel corso delle campagne elettorali di Reggio Emilia soprattutto con ardore della Lega che riprende il fenomeno dell’accattonaggio nell’area: “Nonostante l’arrivo dei parchimetri con inserimento del numero di targa, la situazione non sembra essersi risolta. Sono ancora tante, infatti, le persone che praticano accattonaggio, in alcuni casi infastidendo i cittadini in arrivo o in partenza”, sostiene Matteo Melato, leghista candidato in consiglio comunale. “Questa scelta voluta dall’amministrazione aveva di fatto posto un freno alla pratica che i questuanti mettevano in atto, quella cioè di chiedere agli automobilisti in partenza il biglietto del parcheggio ancora non scaduto. Quel ticket veniva poi ceduto a un nuovo arrivato che così non pagava la sosta in cambio di un obolo. Ora invece tutti i parcheggi della zona sono divisi a settori, ogni extracomunitario presidia la sua ‘fetta’ e mette in pratica le sue attività di accattonaggio molesto. Affronteremo da subito questo fenomeno, che invece questa amministrazione ha sempre tollerato, attraverso tutti i dispositivi di legge, aumentando lo spazio gratuito dei parcheggi e potenziando l’attività della polizia locale”, conclude.