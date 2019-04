Lascia il figlio chiuso in camera ed esce di casa, a Reggio Emilia

Una donna ha lasciato in casa da solo il figlio di tre anni chiuso a chiave in camera, portando quest’ultimo a tentare di uscire arrampicandosi sulla balaustra di un terrazzo, all’ultimo piano di una palazzina in viale IV Novembre nella zona stazione. Ed è li che è rimasto seduto fino all’arrivo della Polizia municipale chiamata dai vicini, allarmati dai pianti del piccolo. Quest’ultimo, ricoverato in ospedale in stato di shock, sarà dimesso e riaffidato alla madre, che nel frattempo è stata denunciata per abbandono di minore.