Si lancia dalla finestra per sfuggire all’aggressore

Un tunisino 25enne, dopo aver consumato droga in un capannone dell’area delle ex Reggiane insieme ad un connazionale, è stato minacciato dal compagno con l’accusa di avergli rubato la droga. Il ragazzo, vedendosi puntare un coltello addosso, ha deciso di sfuggire all’aggressore lanciandosi dalla finestra, al secondo piano dell’immobile dismesso che occupava, rompendosi entrambi i piedi. Il connazionale invece, un 33enne tunisino in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato con le accuse di minaccia aggravata e lesioni personali.