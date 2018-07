Domani a Correggio nuovi lampioni a LED per illuminare gli attraversamenti pedonali

Giovedì 12 luglio saranno installati a Correggio due nuovi punti luce in corrispondenza dell’attraversamento pedonale in via Circondaria, nei pressi di Porta Reggio. Si tratta di due corpi illuminanti a LED, sviluppati per illuminare gli attraversamenti pedonali creando, con un’ottica dedicata, un contrasto positivo tra la persona e l’ambiente circostante e garantendo così un elevato illuminamento verticale.

L’intervento, che ha visto un investimento di circa 4.000 euro da parte del Comune di Correggio, prosegue il piano miglioramento dell’illuminazione pubblica negli attraversamenti pedonali sulla viabilità principale di Correggio, che ha già visto un simile intervento in viale Risorgimento e che prevede nuove installazioni anche in viale Repubblica, in viale Saltini e in viale Dei Mille.

Si tratta di un intervento sulla sicurezza stradale che va ad aggiungersi alle risorse già investite in questa direzione – in particolare, 70mila euro sui punti luce e 21.700 euro circa per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica – derivanti da quanto ricavato lo scorso anno dalle multe.

Per consentire i lavori è stata emessa un’ordinanza per la regolamentazione del traffico tramite istituzione di senso unico alternato in via Circondaria, con l’istituzione di divieto di sosta e fermata in quattro stalli fronte negozio “Acqua & Sapone” e al bar “La Caffetteria”. I lavori si concluderanno nella mattina di venerdì 13 luglio.

“Si tratta di un intervento che va a risolvere una situazione che è stata oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini, in quanto quel passaggio pedonale, molto utilizzato, è attualmente poco illuminato”, commenta il sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi. “Insieme agli altri interventi individuati dai nostri uffici, questo rappresenta sicuramente un miglioramento importante e atteso, considerando che in quel punto c’è anche la fermata dell’autobus. Quindi, grazie a questi nuovi corpi illuminanti e al recente rifacimento della segnaletica orizzontale in tutta la zona di Porta Reggio, l’attraversamento della strada potrà avvenire in maggiore sicurezza”.