Ladro entra in casa ma viene filmato dalle telecamere, a Marmirolo

Dopo essere riuscito ad introdursi all’interno di un’abitazione a Marmirolo in pieno giorno, un ladro ha sottratto 200 euro trovati in casa per poi dileguarsi, convinto di essere riuscito a non farsi scoprire. L’impianto di videosorveglianza installato all’esterno però lo aveva immortalato permettendo di risalire al colpevole grazie alle indagini dei carabinieri di Rubiera. Si tratta di un 26enne residente a Reggio Emilia denunciato per il reato di furto aggravato.