Ladro di biciclette davanti al Santa Maria Nuova

Un giovane di Reggio Emilia con svariati precedenti a carico è stato denunciato dai carabinieri per il furto di 5 biciclette posteggiate nei pressi dell’Ospedale Santa Maria Nuova. Il ragazzo è stato catturato dopo essere stato beccato dal personale della sicurezza mentre cercava di allontanarsi con una bicicletta risultata rubata in precedenza. Nel garage del responsabile inoltre, sono state rinvenute altre 4 biciclette tutte provenienti da altri furti che sarebbero state poi rivendute: i mezzi sono stati quindi requisiti per essere restituiti ai proprietari.