Ladri sfondano una vetrina di un bar a Novellara

In via Cervi a Novellara, un’auto è stata usata come ariete per sfondare l’entrata del bar Giardini, per poi permettere ai ladri ignoti di entrare e rubare una macchina cambia monete. I danni sono in corso di accertamento, e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Novellara. L’accusa è di furto aggravato contro ignoti.