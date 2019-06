Ladri fanno esplodere un bancomat a Fabbrico

Alcuni malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della Bper di Fabbrico in via XXV Aprile, per poi fuggire con il bottino: il modus operandi è lo stesso dei colpi avvenuti nelle scorse settimane, nel quale viene saturata la colonnina con gas acetilene per poi farla esplodere con un contatto elettrico. Una volta preso il denaro, i ladri sono fuggiti prima dell’arrivo dei militari, che stanno effettuando i rilievi e calcolando i danni del colpo.