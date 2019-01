Ladri entrano in casa, 78enne li affronta

A Roncolo, un uomo di 78 anni affronta i ladri dopo il furto di oro e gioielli in casa della figlia. Dopo essere stato spintonato dai due criminali dell’Est Europa, per proteggere la moglie malata l’uomo ha impugnando una spranga di ferro, colpendo i ladri e facendoli scappare. Dopo averli affrontati ha infine dato l’allarme dando il via alle ricerche dei ladri.