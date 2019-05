Ladri derubano un bar di Pieve durante la notte

Furto notturno in una tabaccheria di via Fratelli Cervi a Pieve dove alcuni malviventi hanno sfondato la vetrata dell’esercizio commerciale al civico 57 utilizzando un furgone per poi rubare dal locale una macchina cambiamonete e tre slot machine. Il totale dei danni non è stato ancora accertato ma si aggira sulle diverse migliaia di euro, mentre sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. Il colpo è avvenuto nel cuore della notte, verso le 4.30 circa.