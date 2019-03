Ladri nel centro storico, aumentati i controlli in borghese

Vanno ormai avanti da mesi In via Emilia Santo Stefano le scorrerie di un gruppo di ladri georgiani, i quali si presentano come semplici curiosi per poi compiere piccoli furti di abbigliamento, profumi e accessori. La situazione però è già nota anche alle forze dell’ordine, che hanno l’arduo compito di dover sorprendere i ladri in flagranza di reato. Attive nel centro storico gli agenti di polizia locale in borghese, insieme alle altre forze dell’ordine, che giusto ieri hanno sorpreso un cittadino marocchino a rubare all’interno di un negozio, finendo per essere denunciato.