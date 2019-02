Ladri nel Borsalino Cafè, rubato l’incasso

Il Borsalino Cafè di piazza Fontanesi è stato preso di mira dai ladri, che dopo aver forzato la porta d’ingresso hanno prelevato la cassa contenente circa 500 euro, per poi dileguarsi. Sull’accaduto proseguono le indagini dei carabinieri, che purtroppo non possono avvalersi dell’uso della video sorveglianza, non prevista in zona. La zona nei mesi scorsi era già stata vittima di attacchi simili.