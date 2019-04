“La mafia non dà lavoro e non crea sviluppo. La rivoluzione del lavoro cooperativo contro le mafie”. E’ questo il titolo del convegno in programma giovedì 4 marzo, alle ore 10,30, all’auditorium di Confcooperative, in Largo Marco Gerra, organizzato dalla Cooperative l’Ovile, Consorzio Oscar Romero, inserito tra le iniziative della IX edizione di "Noi Comuni e Cittadini reggiani, controlemafie”, che ha preso il via da lunedì 1 aprile e si concluderà sabato 6 aprile, sotto la direzione scientifica di Antonio Nicaso, una serie di eventi realizzati col patrocinio della Provincia di Reggio Emilia e della Regione Emilia Romagna. Al convegno di giovedì interverranno Valerio Maramotti, presidente del Consorzio Oscar Romero e della Cooperativa Sociale l’Ovile; Nicola Grattieri, procuratore capo del tribunale di Catanzaro; Vincenzo Linarello, presidente del Gruppo Cooperativo GOEL e lo stesso Antonio Nicaso, docente di Storia delle organizzazioni criminali alla Queen’s University. A coordinare l’incontro ci sarà il giornalista Pierluigi Senatore.

Al termine del convegno prenderanno la parola alcuni studenti reggiani che racconteranno una loro esperienza di laboratorio tematico vissuta a scuola, inerente alla tematica mafiosa. “Dopo tanti anni di impegno ed esperienze siamo oggi a ribadire la nostra presenza attiva in materia di tematiche della legalità - spiega Valerio Maramotti - Oggi siamo più consapevoli e se vogliamo continuare come cooperatori ad essere protagonisti di una buona economia e conseguentemente di una buona occupazione, non possiamo abbassare la guardia nei confronti di coloro che questa buona e sana economia la combattono con il malaffare, con enormi quantità di denaro da riciclare, col caporalato e col lavoro nero”.