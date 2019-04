Investito un 37enne in via Filangeri, è grave

Un uomo di 37 anni è stato investito da un’auto in via Filangeri a Mancasale ed è stato immediatamente trasportato per il ricovero in gravi condizioni al Santa Maria Nuova. Nell’incidente stradale è stata coinvolta anche la giovane donna di 25 anni al volante della vettura che ha travolto l’uomo, la quale è riuscita a cavarsela con alcune ferite non gravi, ma che è stata comunque trasportata per accertamenti al pronto soccorso per sicurezza.