Intervento chirurgico innovativo al Santa Maria Nuova

Una ragazza di 24 anni affetta da urgenza respiratoria acuta è stata salvata grazie ad un intervento innovativo svolto nelle sale operatorie dell’ospedale Santa Maria Nuova: la procedura chirurgica che pochi ospedali in Italia sono in grado di eseguire consiste in un primo intervento di ricostruzione della trachea, e successivamente in una dilatazione endoscopica a completamento dell’operazione iniziale. L’operazione è stata svolta l’equipe di Otorinolaringoiatria diretta dal dottor Angelo Ghidini. Il risultato è il frutto di una collaborazione a livello internazionale con i principali esperti nel settore, che ha riunito i maggiori professionisti al mondo al Santa Maria Nuova nel corso di un convegno realizzato nello scorso marzo.