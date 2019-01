Internet gratuito negli ospedali

Indtroduzione di internet libero e gratuito in ospedale dal mese di febbraio, senza più bisogno di autenticazione. Recandosi nelle strutture ospedaliere dell’Azienda Usl Irccs di Reggio sarà possibile usufruire del nuovo servizio pubblico “EmiliaRomagnaWiFi” della Regione, senza doversi recare negli Urp o nelle guardiole infermieri per eseguire una registrazione. Inoltre, entro la fine del 2019 la rete pubblica regionale “EmiliaRomagnaWiFi“ sarà estesa a tutti i cittadini in piazze, stazioni, ospedali e biblioteche da Piacenza a Rimini.