Intercettato candidato sindaco di Casalgrande: “Bisogna sparare ai comunisti”

“Sono quasi convinto che per togliere la sinistra bisogna che prendiamo le armi e io ne ho tante. E poi gli spariamo un colpo in fronte a testa, ma se adoperiamo le calibro 22 ci facciamo una s**a. Bisogna adoperare dei 9 x 21 Parabellum rinforzato. Allora forse facciamo qualcosa”.

Sono le parole pronunciate da Villiam Rinaldi, candidato sindaco della Lega a Casalgrande, nel corso di un messaggio vocale inviato a Davide Beltrami, portavoce della Lega a Scandiano. In passato aveva già utilizzato toni violenti scrivendo su Facebook: “Dopo un sondaggio ho capito che gli italiani non fanno con me una rivoluzione per paura dei processi eventuali. Bene cari compatrioti, una soluzione c’è, basta accoppare pure tutti i giudici, avvocati e politicanti Paperoni”.