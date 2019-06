Inseguimento a San Polo, fugge gruppo di ladri

I carabinieri di San Polo hanno notato un’auto sospetta nei pressi di via Val d’Enza a Canossa, con a bordo alcuni individui. Dopo aver azionato i dispositivi di segnalazione per un controllo, l’auto ha però accelerato dando vita ad un inseguimento che si è concluso a Montecchio, dove l’auto si è ribaltata nei campi. I tre sono però riusciti a fuggire a piedi. Nell’auto, i militari hanno trovato diversi attrezzi da scasso, e alcune tracce di sangue che saranno analizzate per risalire ai malviventi. Inoltre, il veicolo è risultato rubato nella notte tra il 27 e il 28 maggio scorso.