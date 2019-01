L’inquinamento rimane alto a Reggio Emilia

Entrate in vigore le misure emergenziali per il contenimento degli inquinanti e la salvaguardia della qualità dell’aria previsti dalle normative regionali in materia in vigore, causati dagli sforamenti delle concentrazioni delle pm10 registrati nei giorni scorsi, i quali farebbero rimanere in vigore le limitazioni al traffico già attivate nei giorni precedenti rispetto alle “limitazioni base” previste dal Piano regionale dell’aria elaborato dalla Regione Emilia Romagna, in accordo con le regioni della pianura Padana. Il termine sarebbe fissato per il 3 gennaio, per cui fino a quel momento dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare tutti i veicoli a benzina pre-euro ed euro 1, diesel pre-euro, euro 1, 2, 3 e 4 e ciclomotori e motocicli pre-euro. Potranno invece circolare tutti i veicoli appartenenti alle categorie superiori e quelli alimentati a metano, gpl, elettriche e ibride. Vietata inoltre la sosta a motore acceso.