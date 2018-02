Inquinamento, Movimento 5 Stelle all'attacco

“Le parlamentari uscenti Incerti e Iori candidate alla Camera e al Senato per il Pd e alleati, prendono in giro i cittadini, promettendo cose che loro stesse ed il loro partito hanno bocciato in sede di Bilancio tutti gli emendamenti del “piano anti smog” presentato dal Movimento 5 Stelle, per non parlare di provvedimenti anti-ambientali come lo ‘Sblocca Italia’ di Renzi e Galletti che hanno favorito cementificazione, fonti fossili, la costruzione d’inceneritori”: è quanto riportato in una nota congiunta dei candidati del Movimento 5 Stelle Maria Edera Spadoni, Rossella Ognibene, Maria Laura Mantovani e Marco Montanari, a seguito del Rapporto Mal’Aria 2018 di Legambiente che qualifica la provincia di Reggio Emilia come tra le più inquinate in Italia.