Inizio dei lavori del nuovo polo universitario a Reggio Emilia

Partono i lavori nel cantiere che si prefigge di trasformare l’ex seminario nel terzo polo universitario della città entro il 2020, all’interno di un progetto da oltre 12 milioni di euro comprensivo 120 alloggi, 17 aule e diversi uffici amministrativi. Non mancano però le polemiche scoppiate poco dopo l’apertura del cantiere con una lettera dell’associazione industriali in cui viene contestata la decisione di appaltare il primo lotto dei lavori edilizi a una ditta di Parma. La richiesta è quella di rivalutare l’assegnazione dei lavori privilegiando le imprese locali per mantenere la motivazione e gli equilibri tra gli enti e le imprese.