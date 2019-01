Incinta di cinque mesi e stuprata da due uomini

Particolari shock emersi dalla denuncia di violenza di una 23enne della provincia di Reggio Emilia da parte di un uomo di 45 anni arrestato su richiesta della Procura reggiana per sequestro di persona e violenza sessuale aggravata. L’episodio è avvenuto a settembre portando le forze dell’ordine a risalire al responsabile di origine marocchina. Dalle nuove informazioni pare che nello stupro sia coinvolta anche una seconda persona, la cui identità è ancora un mistero. Previsto un interrogatorio per il 45enne arrestato, mentre proseguono le indagini per rintracciare il secondo violentatore.