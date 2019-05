Incidente stradale, muore Angelo Nazzari

Ha perso la vita in un incidente stradale a Gussola in provincia di Cremona, Angelo Nazzari, ex direttore della Coldiretti di Reggio e del consorzio agrario provinciale. L’uomo era a bordo di un auto mentre si dirigeva verso Casalmaggiore, quando è rimasto coinvolto in uno scontro dove sono state colpite altre due auto, causando tre feriti. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.