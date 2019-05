Incidente stradale tra due auto a Puianello, quattro i feriti

A Forche di Puianello, due auto si sono scontrate frontalmente causando un devastante incidente stradale nel quale quattro persone sono rimaste coinvolte. Una di loro, una donna di 47 anni, è ricoverata in gravi condizioni al Santa Maria Nuova, mentre le due figlie di 12 e 18 anni sono rimaste ferite in modo non preoccupante. Sul posto diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, intervenuti a causa del fumo nero che fuoriusciva da uno dei veicoli, mentre gli agenti della Polizia Stradale hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi.