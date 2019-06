Incidente sulla Statale 16, tre ragazzi reggiani perdono la vita

Un 26enne di Scandiano, e un 30enne di Borzano di Albinea, sono morti sul colpo in un incidente sulla Statale 16 Adriatica a Cervia. Una terza vittima, un 27enne di Scandiano, è in fin di vita in ospedale. I tre erano a bordo di una station wagon guidata dal 30enne che avrebbe perso il controllo del mezzo e finendo in uno scontro frontale contro un mezzo pesante, che non ha lasciato scampo a tre delle vittime.