Incidente alle porte di Novellara, due bambini e una madre feriti

Un ragazzo di soli 7 anni sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la via Provinciale Nord, a Novellara. Attualmente, il piccolo si trova in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita, nel reparto terapia intensiva dell’ospedale Maggiore. l fratello di 12 anni invece è ricoverato in Pediatria a causa dei traumi subiti in diverse parti del corpo, mentre la madre dei due, residente a Fabbrico, è in osservazione al pronto soccorso di Parma.