Incidente in moto, muore 18enne di Castelnovo Sotto

Fabio Ferrari, un 18enne di Castelnovo Sotto, ha perso la vita in un incidente in moto sulla A15 della Cisa in direzione Nord, tra Pontremoli e Berceto, dopo essersi schiantato contro un camion che lo precedeva all’ingresso della galleria di valico. Nonostante gli sforzi dei soccorsi arrivati il prima possibile in elicottero, una volta arrivati i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.