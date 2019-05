Incidente in A14, muoiono due fidanzati

Due fidanzati hanno perso la vita in un incidente sulla A14: si tratta di Maria Shaitit e il compagno Brahim Habbi di 31 anni. I due giovani residenti a Predappio, erano a bordo della loro auto quando per cause ancora al vaglio l’auto ha sbandato uscendo di strada e finendo in un canale mentre la coppia era diretta a Bologna. A causa delle piogge di questi giorni, sono serviti i sommozzatori per riuscire ad estrarre i due cadaveri rimasti intrappolati nel mezzo. Sono ancora in corso le indagini per capire se le cause della morte siano state l’impatto o l’annegamento.