Incendio in zona Gardenia, alle porte della città

Un capannone è stato inghiottito da un incendio nel quartiere Gardenia, alle porte del centro storico dove sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali stanno cercando di domare le fiamme mentre una colonna di fumo nero si sta alzando in cielo ed è visibile a chilometri di distanza. L’edificio in questione è un ex magazzino Conad di via Ampere, da cui è scaturito un odore di bruciato che ha invaso le strade e le case circostanti. Secondo i primi accertamenti, a prendere fuoco sarebbero stati dei materiali esterni al capannone.